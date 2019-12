Brandon Routh de retour en Superman dans les séries du Arrowverse ? Il répond

Après avoir incarné Clark Kent dans le film Superman Returns sorti en 2006, Brandon Routh a profité de Crisis On Infinite Earths, le nouveau crossover au sein du Arrowverse, pour renfiler la cape du super-héros en incarnant sa version de Earth-96.

Une vraie conclusion pour l'acteur...

Un petit bonheur pour les fans, toujours adeptes des clins d'oeil de ce genre, mais également pour le comédien. Au micro de Den of Geek, l'habituel interprète de Ray Palmer dans Arrow / Legends of Tomorrow a en effet confessé que l'échec de son film et de ses plans futurs lui avait laissé une cicatrice : "J'en suis reconnaissant. J'ai le sentiment que la porte était ouverte [à la fin des regrets], tout ce qui n'avait pas été résolu [pour lui] après Superman Returns est désormais résolu et la porte est fermée."

Brandon Routh l'a confié, il a profité de cette opportunité pour soigner ses frustrations et réaliser ses envies : "J'ai approché ce rôle comme si c'était ma dernière fois. C'était important pour moi." Le comédien l'a précisé, "Je ne voulais pas laisser de regrets. Donc, peu importe le temps de présence à l'écran que je pouvais avoir ou qu'importe l'évolution de l'histoire, j'ai approché ça en étant heureux de cette opportunité et en était okay avec tout ça."

... mais un retour déjà possible

Cependant, si ce crossover lui a enfin offert la possibilité de tourner la page, n'allez pas croire qu'il n'est pas prêt à en ouvrir une nouvelle. Malgré un silence radio de la part des producteurs du Arrowverse au sujet d'un tel retour, Brandon Routh a déjà envoyé son message : "La porte est fermée. Mais si elle doit s'ouvrir de nouveau, j'y suis aussi ouvert. Dans tous les cas, je suis cool, en paix avec tout ça, même si je reste excité à l'idée de rejouer le personnage si une bonne opportunité se présente." Rendez-vous dans la prochaine réunion super-héroïque...