The Crown saison 6 : Kate Middleton finalement dans la série ? Netflix cherche son sosie

Après Claire Foy et Olivia Colman, c'est Imelda Staunton (alias la pire prof de Harry Potter, Dolores Ombrage) qui incarnera la Reine Elisabeth II pour les deux dernières saisons de The Crown. On ne sait pas exactement à quelle époque se terminera la série mais, contrairement à ce que le créateur avait laissé entendre précédemment, il se pourrait bien que l'on puisse y voir Kate Middleton.

The Crown cherche sa Kate Middleton

Comme le souligne Variety, The Crown est actuellement à la recherche de sa Kate Middleton pour le tournage de la saison 6 qui devrait débuter à l'été 2022 en Angleterre. L'annonce précise que la production de la série de Netflix recherche "une jeune actrice exceptionnelle pour jouer Kate Middleton" avec une "grande ressemblance physique". En plus de ça, l'annonce contient plusieurs images de la Duchesse de Cambridge au début des années 2000.

Cette annonce laisse donc penser que l'on pourrait voir (au minimum) la rencontre entre le Prince William et sa future femme : Kate Middleton a rencontré le fils du Prince Charles en 2001 lors de son arrivée à l'Université de St Andrew's. Le couple s'est marié en 2011 et a trois enfants : le Prince George, la Princesse Charlotte et le Prince Louis qui vient tout juste de fêter ses 4 ans.

Meghan Markle au casting ? Le créateur a déjà dit non

Après ça, The Crown pourrait-elle également recruter un sosie de Meghan Markle pour incarner la femme du Prince Harry à l'écran. En 2018, Peter Morgan avait expliqué ne pas vouloir inclure des événements trop récents. "Je sais comment ma série va se terminer - mais ça sera bien avant notre époque. Je ne me sens pas à l'aise d'écrire à propos d'événements d'une certaine période. Je pense que, si vous écrivez sur une certaine période, ce que vous faites devient instantanément du journalisme. Parce que c'est trop proche dans le temps (...) Attendons 20 ans pour voir ce qu'il y a à dire concernant Meghan Markle. Je ne sais pas ce qu'il y a à dire pour l'instant sur Meghan Markle" avait-il expliqué.