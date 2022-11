The Crown saison 5 : le nouveau Prince Charles est un ami du Prince Harry, vive le malaise !

Un temps série préférée d'à peu près tout le monde, The Crown s'est retrouvée au centre de nombreuses critiques pour le lancement de sa saison 5. La raison ? Alors que la série avance dans le temps et se rapproche d'une des périodes les plus compliquées du règne d'Elizabeth II, certaines personnes pensent qu'elle prend trop de libertés. Elles accusent le show de Netflix de vouloir nuire au nouveau roi Charles III en revenant sur sa relation tumultueuse avec Diana et son infidélité avec Camilla Parker-Bowles, et de brouiller les lignes entre fiction et réalité.

Afin de calmer tout le monde, Netflix a apporté une petite modification à la série. Les nouveaux épisodes ont donc débarqué sur la plateforme, quelques semaines seulement après la mort d'Elizabeth II. Comme tous les deux saisons, le casting est modifié et ne fait cette fois pas l'unanimité. En plus de trouver le nouveau Prince Charles trop beau, les internautes ont fait une découverte surprenante.

Dominic West, le nouveau Charles de The Crown, connaît très bien le Prince Harry

Pour les saisons 5 et 6 de The Crown, c'est Dominic West (vu dans The Wire ou The Affair) qui incarne le Prince Charles et succède à Josh O'Connor. L'acteur britannique de 53 ans a pas mal hésité avant d'accepter le rôle et on le comprend : il est en fait un ami du Prince Harry ! Ils se sont rencontrés en 2013 quand ils ont participé ensemble à un événement organisé par la bonne cause : une course sur l'Antarctique. Bien qu'ils n'étaient pas dans la même équipe, ils ont tissé des liens lors de cette aventure.