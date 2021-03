The Boys saison 3 : Stormfront de retour ? Aya Cash sème le doute

Lors du dernier épisode de la saison 2 de The Boys, on laissait Stormfront - nouvelle super-méchante de la série, dans un sale état. Souvenez-vous, après avoir été victime d'un excès de rage de Ryan, l'horrible nazie finissait à moitié carbonisée, les jambes et les mains coupées.

Aya Cash ne sait rien au sujet de The Boys

De quoi mettre fin aux espoirs d'un retour en saison 3 ? C'est le grand mystère du moment. Aya Cash, son interprète, l'a d'ailleurs dévoilé à Entertainment Weekly, elle-même ne sait pas encore si on y retrouvera Stormfront, "Je veux aussi savoir si elle va revenir. Pour l'instant, je n'y suis pas [sur le tournage au Canada]."

Néanmoins, la comédienne l'a précisé, la situation ne semble malheureusement pas se diriger vers une nouvelle apparition à court terme de Stormfront. Après avoir confié être déjà occupée, "Je travaille sur une série de la Fox intitulée This Country", Aya Cash a rappelé une triste réalité, "Mon contrat pour The Boys n'était que d'une saison. Après, peut-être qu'ils utiliseront la CGI pour m'intégrer".

Un retour retardé pour Stormfront ?

Une déception ? Oui, mais qui pourrait n'être que temporaire. Eric Kripke l'a récemment déclaré, la porte à un retour ultérieur de Stormfront n'est clairement pas fermée, "Elle n'est pas morte. Elle est juste un tronc. Avec les auteurs et Aya, on en discute, 'Qu'est-ce qui va pouvoir se passer avec elle ?' On verra".

Autrement dit, si la vilaine pourrait donc ne pas apparaître dans la future saison 3, une possible saison 4 pourrait à l'inverse la réintégrer au sein de l'intrigue.