The Boys saison 2 : Black Noir sera "terrifiant" et "diabolique" cette année

Black Noir enfin utilisé dans la série

Vous aussi vous avez été frustrés par la mise en retrait de Black Noir (Nathan Mitchell) dans la saison 1 de The Boys - la série de Prime Video, alors même qu'il sentait la badasserie à plein nez ? Alors on a une bonne nouvelle pour vous. Karl Urban - l'interprète de Butcher, a en effet profité de son passage à la convention de C2E2 pour faire de jolies promesses le concernant dans la saison 2 : "Vous allez adorer ce qui va arriver autour de Black Noir".

D'après le comédien, le personnage profitera des prochains épisodes pour s'installer durablement dans l'histoire et, enfin, y trouver sa place : "C'est tellement génial. Il va s'intégrer progressivement à la série pour atteindre un point culminant avec quelque chose de diabolique dont je ne peux pas dire grand chose pour le moment. Et vous pourrez même découvrir ce qu'est sa Kryptonite".

Un personnage terrifiant

Des propos partagés par ses camarades de jeu, que ce soit Erin Moriarty (Annie) qui assure que Black Noir sera plus épique que jamais, "Il est terrifiant", ou Anthony Starr (Homelander) qui précise : "De tous les personnages de cette saison 2, Black Noir est celui qui bénéficie de l'écriture la plus forte. C'est une put*in de force cette année !" Et quand on se souvient de son terrible affrontement avec Kimiko l'an passé, il est difficile de ne pas être hypé par cette future évolution !

Black Noir sera-t-il à l'origine des coulées de sang teasées depuis des mois par le casting ? On a hâte de le découvrir.