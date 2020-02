The Boys saison 2 : préparez-vous, la suite sera plus folle que la première saison

Une saison 2 meilleure que la première

Est-il véritablement possible de faire quelque chose de plus fou et de plus cool que la saison 1 de The Boys ? La réponse est oui. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est justement la saison 2 de la série de Prime Video qui nous le prouvera. En tout cas, c'est ce que vient de nous promettre Jack Quaid, l'interprète de Hughie.

Alors qu'une première bande-annonce nous promettait déjà des épisodes aussi violents que sanglants, le comédien a dévoilé à NME : "La saison 2 de The Boys garde ces moments énormes, explosifs et fous, mais elle ajoute encore plus d'action. Je ne suis pas objectif, mais elle est clairement meilleure que la saison 1." Puis, afin de bien nous hyper, il a ensuite ajouté : "Les fans peuvent s'attendre à un plaisir immense !"

De nouvelles menaces vont débarquer

Par ailleurs, l'acteur a profité de cette interview pour dévoiler quelques détails sur la suite de son intrigue. Et comme on pouvait s'en douter, "Hughie va débuter la saison assez déprimé". La raison ? "A la fin de la saison 1, il devait se cacher et couper tous les liens avec ses proches, notamment Annie. Et elle lui manque.

Heureusement, cet état ne devrait pas durer, la faute à de nouveaux personnages très problématiques : "Mais le monde continue d'empirer et de nouveaux problèmes arrivent. Il va devoir sortir de son trou. Si vous avez aimé le ton de la première saison, vous allez être ravis !"

Aucune date de mise en ligne n'est encore connue, mais on est prêt !