Teen Wolf, le film : Tyler Hoechlin (Derek) et Ian Bohen (Peter) finalement au casting ? "Je suis optimiste"

C'est en février dernier que la bonne nouvelle a été annoncée : la série Teen Wolf (2011 - 2017) reviendra prochainement sur nos écrans. Alors que les acteurs et les fans réclamaient depuis longtemps de nouvelles histoires, la plateforme de streaming Paramount+ a officiellement commandé un film Teen Wolf qui devrait être diffusé (aux USA) d'ici la fin de l'année. Aucune date de diffusion n'est encore connue pour la France.

Teen Wolf, le film : 4 grosses stars absentes ?

Un projet très excitant sur le papier, d'autant plus que l'histoire verra Beacon Hills faire face à une nouvelle "force malfaisante terrifiante" qui obligera "les loups, les banshee, coyotes garous, les kitsune et tous les êtres de la nuit" à se réunir afin de "combattre ce qui pourrait être l'ennemi le plus puissant et le plus mortel auquel ils ont fait face". Bref, ça promet d'être épique.

En revanche, l'annonce a également été rapidement suivie d'une mauvaise nouvelle : là où la majorité du casting principal de la série sera bien de retour pour l'occasion, quatre grands noms devraient tout de même manquer à l'appel : Dylan O'Brien (Stiles Stilinski), Tyler Hoechlin (Derek Hale), Arden Cho (Kira Yukimura) et Ian Bohen (Peter Hale). Une déception ? Oui, à moins que...

Tyler Hoechlin et Ian Bohen finalement au casting ?

Si Dylan O'Brien semble être réellement passé à autre chose et que Arden Cho est en froid avec les producteurs à cause d'un manque de respect à son encontre, il n'est finalement pas impossible que l'on y retrouve Tyler Hoechlin et Ian Bohen. C'est en tout cas ce que vient de sous-entendre ce dernier auprès de TVLine.

Interrogé sur une possible apparition surprise de sa part à l'écran, Ian Bohen - qui joue actuellement au côté de Tyler Hoechlin dans la série Superman & Lois, a révélé, "[Avec Tyler] on adorerait faire ça ensemble et je peux véritablement voir un monde où nous serions réunis". Puis, il l'a ensuite précisé, contrairement à ce que l'on pouvait craindre, la porte ne serait toujours pas fermée, "Je sais qu'ils s'apprêtent à tourner très prochainement, donc vous aurez très rapidement un 'oui' ou 'non' définitif à ce sujet. Mais je me sens plutôt optimiste. Je n'aimerais pas voir un film sans Derek et Peter au casting".

Ca tombe bien, nous non plus.