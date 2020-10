Team "bra" ou "no bra" ? Undiz, Calvin Klein... Les marques adaptent leurs soutiens-gorge

La team "no bra" s'agrandit

Team "bra" ou "no bra" ? Fini l'époque du "couvrez ce sein que je ne saurais voir" de Tartuffe chez Molière. Depuis le mouvement #FreeTheNipple, les femmes qui ne portent pas de soutifs sont de plus en plus nombreuses. Jennifer Aniston fait partie des adeptes du "no bra" depuis des années, en attestent ses tenues de Rachel dans Friends. D'après un sondage Ifop, 18 % des moins de 25 ans pratiqueraient le "no bra" désormais en France, ce qui fait 1 jeune sur 6. Et depuis le confinement, les femmes se sont encore plus habituées à ne plus mettre de soutiens-gorge, puisqu'elles étaient chez elles. Mais il n'y a plus qu'en télétravail que les lycéennes, les étudiantes et les "adultes" ont enlevé le soutif. A l'école et au travail aussi, les soutiens-gorge sont de moins en moins de sortie. Un vent de liberté et de féminisme qui fait du bien !

Les marques de lingerie l'ont bien compris et tentent de répondre aux envies des clientes. Comme la tendance est au "no bra" et que ces enseignes vendent des sous-vêtements, elles essayent de s'adapter en proposant des alternatives à celles qui veulent garder leur soutif mais demandent plus de confort. Caches tétons, soutiens-gorge adhésifs, soutiens-gorge invisibles, triangles sans armatures, brassières, soutiens-gorge qui deviennent des tops à part entière... Si vous n'êtes pas prêtes pour le "no bra", vous pouvez essayez d'adopter l'une de ces solutions en attendant.

Les marques innovent pour la team "bra"

Si vous faites partie de la team "bra", les marques sont de plus en plus nombreuses à tout faire pour vous faire oublier que vous portez un soutien-gorge. Undiz, qui a récemment sorti une collab Harry Potter, a par exemple dévoilé une collection Dark Boudoir où les modèles sont tellement beaux qu'ils peuvent se porter en tops. Mais l'enseigne de lingerie comprend aussi celles qui préfèrent ne pas porter de soutifs et a ainsi lancé un challenge sur les réseaux : #teambra ou #teamnobra. Du 13 octobre au 27 novembre 2020, Undiz a ainsi invité les femmes à donner leur avis en utilisant le hashtag #undizgotyourback.