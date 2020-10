Zara dévoile sa première collection de lingerie : des pièces à la fois sexy et comfy

The Female Gaze : Zara dévoile sa toute première collection de lingerie, à la fois sexy et comfy

Bonne nouvelle, la célèbre enseigne a sorti sa toute première collection de lingerie. Zara a dévoilé une ligne de sous-vêtements, de pyjamas et de vêtements d'intérieur avec des pièces sexy, et d'autres plus confortables. Elle est disponible depuis ce 22 octobre 2020.

Mais Zara, qui permet aussi de personnaliser vos jeans en les customisant, a aussi imaginé une partie plus comfy dans cette ligne inédite. Il y a notamment des pyjamas oversize, des brassières en maille côtelée, des leggings, des shorts en laine, des chaussettes montantes... Des vêtements et des sous-vêtements dans des matières confortables donc, pour se sentir à l'aise, le tout dans des couleurs neutres.

