Supernatural : Jared Padalecki en guerre avec Jensen Ackles ? La mise au point de l'acteur

Après nous avoir fait vibrer pendant 15 saisons de Supernatural et nous avoir offert l'une des meilleures bromances de la télévision, Jared Padalecki et Jensen Ackles sont-ils en froid aujourd'hui, un an seulement après la diffusion du dernier épisode de la série ? C'est la question qui inquiète de nombreux fans.

Les acteurs de Supernatural en froid ?

En cause ? Il y a quelques semaines, il a été révélé que la CW et Jensen Ackles seraient en train de préparer une nouvelle série autour de l'univers de Supernatural. Or, là où cette révélation avait immédiatement fait le bonheur du public, elle avait surtout surpris et déçu Jared Padalecki.

Sur Twitter, l'interprète de Sam s'était ainsi montré très agacé d'apprendre ça de cette façon, "Mec, je suis content pour toi. Même si j'aurais aimé apprendre ça autrement que par Twitter. J'ai hâte de découvrir ça, mais je suis déçu que Sam ne soit pas impliqué", et avait ensuite assuré aux fans qu'il ne blaguait pas et qu'il était réellement dans le flou le plus total, "Non, ce n'est pas une blague. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Je suis dégoûté".

Jared Padalecki parle d'un simple malentendu

Cette belle amitié entre les acteurs est-elle désormais cassée ? La famille Supernatural est-elle brisée ? On vous rassure, la réponse est non. Après avoir déjà promis sur Twitter que lui et Jensen Ackles s'étaient finalement expliqués sur le sujet afin de dissiper le moindre malentendu, Jared Padalecki a cette fois-ci profité d'une interview accordée au New York Times pour mettre fin aux doutes.

"Dès le lendemain [de l'annonce et de ses tweets], nous nous sommes parlés. Et il m'a expliqué, 'Non mais ça n'est pas encore commandé, rien n'est encore écrit'", a dans un premier temps assuré l'acteur. Nous savons tous les deux à quel point Supernatural est importante pour nous et ce n'était d'ailleurs pas un secret qu'il tentait de maintenir en vie [l'univers]".

Une amitié toujours aussi forte

Puis, Jared Padalecki l'a ensuite expliqué, ce supposé clash n'était en réalité qu'une histoire de quiproquos, "A ce moment, il ne considérait même pas que ce projet était encore réel. Il m'a assuré qu'il me tiendrait au courant", et qu'il a malheureusement été amplifié malgré-lui par la froideur des réseaux sociaux. "Comme l'info était en ligne et que tout le monde pensait que j'étais impliqué, j'ai simplement voulu dire aux gens, 'Hey, je ne vous fais aucun secret, je ne sais pas de quoi il s'agit'", a précisé le désormais nouveau Walker. Mais c'est compliqué de tweeter quelque chose avec un ton spécifique [capable d'être compris]. Quand vous écrivez en ligne, c'est tout de suite détourné, "Oh, il n'est pas au courant. Ils vont s'entretuer. C'est la fin du monde !' Alors que non".

De fait, vous pouvez souffler un grand coup, lui et Jensen Ackles sont en très bons termes et tout va toujours aussi bien entre eux aujourd'hui, "J'aime Jensen profondément. C'est mon frère. Il l'a été pendant des années et le sera à jamais. Il a passé plus de temps avec moi devant la caméra que n'importe qui le fera surement. Il connait mes forces et mes faiblesses mieux que moi, et vice versa".