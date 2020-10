Suits : Meghan Markle et Patrick J. Adams toujours en contact ? L'étonnante confession de l'acteur

Patrick J. Adams a peut-être passé des années à prétendre vivre une jolie histoire d'amour avec Meghan Markle dans Suits, mais l'interprète de Mike n'est plus aussi proche de son ex-partenaire de jeu aujourd'hui. Au contraire, suite à leur départ de la série en 2017, ils ne se parlent plus beaucoup.

Une amitié compliquée

On vous rassure, même si l'actrice n'a pas repris son rôle de Rachel dans le final de Suits, elle n'est pas en froid avec Patrick J. Adams. L'acteur l'a au contraire confié à Radio Times, "Je n'ai aucun doute sur le fait que je pourrais prendre mon téléphone et l'appeler à n'importe quel moment".

Cependant, il l'a aussitôt précisé, la distance, le temps et la nouvelle vie de la Duchesse de Sussex les ont logiquement éloignés, "Mais je ne sais pas ce que je pourrais lui dire. Après que nos enfants sont nés, on s'est envoyés quelques sms et cadeaux, mais je pense que désormais j'ai un peu peur [de la contacter]."

Une situation étonnante pour deux personnes qui ont joué ensemble pendant près de 7 ans, mais que ne contrôle pas du tout le comédien, "C'est de la pure peur. Je pense que je suis effrayé par l'idée de me heurter à différents murs pour réussir à avoir cette conversation".

Et dire que pendant ce temps-là, des millions de personnes dans le monde rêveraient d'être à sa place et d'avoir le numéro de Meghan Markle...