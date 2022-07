Stranger Things saison 4 : un autre personnage a failli mourir

Après trois ans d'attente - et la fausse mort de Hopper - les fans de Stranger Things ont enfin pu découvrir les 9 épisodes de la saison 4. Au programme ? Un nouveau méchant 100% redoutable mais aussi des morts. Dans la partie 2, deux personnages ont été tués : le Dr Brenner / Papa (Matthew Modine) et Eddie Munson (Joseph Quinn). Bon, techniquement, on peut aussi compter Max (Sadie Sink) dans le lot : même si Eleven (Millie Bobby Brown) l'a sauvée, elle semblait en très mauvaise posture à la fin de la saison (on vous résume le final). Vous avez peut-être chialé devant ces morts mais saviez-vous que la fin a failli être différente ?

L'autre personnage qui a failli mourir dans Stranger Things

Dans une interview, les créateurs de Stranger Things ont confié avoir envoyé balader Millie Bobby Brown après une idée mortelle de l'actrice. S'il ne veulent pas se débarrasser de personnages importants, Ross et Matt Duffer ont quand même eu une autre idée pour la saison 4 de la série. Interrogés par Collider, ils dévoilent le nom d'une autre victime qui s'en est sortie in extremis : Enzo / Dmitri, le personnage joué par Tom Wlaschiha, vu aussi dans Game of Thrones. "En ce qui concerne ceux qui ont vécu et ceux qui sont morts... il y avait une version dans laquelle Dmitri aka Enzo ne survivait pas" a confié Ross Duffer. Une mort qui a finalement été supprimée par les scénaristes. "C'est l'une des différences les plus radicales avec ce qu'on avait prévu au départ" a ajouté le créateur, réalisateur et scénariste de la série.