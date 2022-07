Stranger Things saison 5 : les créateurs envoient balader Millie Bobby Brown après son idée choc pour la fin

De nombreuses morts choquantes dans Stranger Things ?

Que ce soit avec les disparitions d'Eddie, du Dr Brenner, de Jason, de quelques militaires et de pauvres habitants d'Hawkins, le dernier épisode de la saison 4 de Stranger Things s'est montré particulièrement mortel pour de nombreux personnages. Des choix créatifs qui ont brisé le coeur des fans - surtout vis-à-vis du héros incarné par Joseph Quinn, mais qui ne semblent pas satisfaire le soif de sadisme de Millie Bobby Brown.

Il y a quelques semaines, l'interprète d'Eleven a en effet milité pour une suite nettement plus cruelle. Après avoir confié à The Wrap, "Hier soir, nous n'avons même pas pu prendre une photo de groupe parce que nous étions environ 50 personnes. Je me suis dit : 'vous devez commencer à tuer des gens'", la comédienne avait précisé, "Les frères Duffer [les créateurs] sont trop sensibles, ils veulent tuer personne. Mais on doit se la jouer Game of Thrones. On doit avec le même état d'esprit".

"C'est Hawkins ici, on n'est pas à Westeros"

Une déclaration inquiétante - d'autant plus quand on se souvient que Noah Schnapp nous a récemment teasé une "fin triste" pour la série, qui ne devrait heureusement pas être entendue par les créateurs. Interrogé sur ces propos dans le podcast Happy Sad Confused, Matt Duffer a en effet révélé qu'il n'était pas question pour son équipe de s'amuser à copier la façon de faire de George R.R. Martin.

"Pure hypothèse : admettons que l'on tue Mike... ça fait peser un sentiment de déprime. Or, on n'est pas Game of Thrones", a-t-il confié, avant d'appuyer, "C'est Hawkins ici, on n'est pas à Westeros". Le papa de Stranger Things l'a ensuite précisé, "La série ne serait plus Stranger Things, parce qu'il faut la traiter de façon réaliste, non ?"

Si Matt Duffer a promis que l'équipe créative "a exploré toutes les options dans la salle d'écriture", ils auraient visiblement pris conscience que tuer trop de personnages aurait un impact négatif sur cet univers : "Rien que lorsque Barb est morte, on a dû explorer ça pendant deux saisons. Donc imaginez [avec un héros principal]... Est-ce vraiment quelque chose que l'on a envie d'explorer ou non ?"

Une décision pas encore arrêtée

Un soulagement ? Oui et non. Il l'a tout de même précisé, alors que la production de la saison 5 - qui sera la dernière, n'a pas encore débuté, un changement d'état d'esprit à ce sujet "est toujours possible". Pour le moment, il se défend simplement contre les retours de Millie, "Là, je me défends contre les accusations de Millie, pour rappeler qu'il y a des vies derrière".