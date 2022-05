Stranger Things saison 5 : Millie Bobby Brown espère qu'Eleven va mourir et tease des morts à venir

Stranger Things saison 5 : "Tuez-moi !", Millie Bobby Brown veut voir Eleven / Jane mourir

Alors que PRBK vous a fait un récap de la saison 3 de Stranger Things avant l'arrivé de la saison 4 sur Netflix, la saison 4 volume 1 / partie 1 de Stranger Things est dispo sur la plateforme de streaming depuis ce 27 mai 2022. Et le volume 2 / la partie 2 de la saison 4 de la série des frères Duffer sera dispo le 1er juillet 2022 sur Netflix. Des épisodes pour savoir comment les choses évoluent pour Joyce Byers (Winona Ryder), Jim Hopper (David Harbour), Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Eleven / Elfe / Jane Hopper (Millie Bobby Brown), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), Will Byers (Noah Schnapp), Max Mayfield (Sadie Sink), Nancy Wheeler (Natalia Dyer), Jonathan Byers (Charlie Heaton), Steve Harrington (Joe Keery) ou encore Robin Buckley (Maya Hawke).

Après la mort choc de Barb (Shannon Purser), le décès soudain de Bob Newby (Sean Astin) ou encore la mort atroce de Billy (Dacre Montgomery), Jim Hopper était tué avant de finalement être en vie. Mais va-t-il rester vivant ? Millie Bobby Brown espère qu'il y aura des morts importants dans la saison 5 de Stranger Things, à commencer par son personnage Eleven / Onze, qu'elle espère voir mourir. "Nous devons avoir l'état d'esprit de Game of Thrones" a confié l'actrice à The Wrap, "Tuez-moi ! Ils ont essayé de tuer David (David Harbour, ndlr) et ils l'ont ramené ! C'est ridicule... Les frères Duffer sont trop sensibles pour tuer leurs personnages".

"L'un d'entre nous va mourir... ou plus" révèle alors Noah Schnapp, qui connaît la fin de la série

Le casting de Stranger Things est "beaucoup trop grand" donc quelqu'un doit mourir a assuré la star de la série. "Hier soir, nous n'avons même pas pu prendre une photo de groupe parce que nous étions environ 50. Je me suis dit, vous devez commencer à tuer des gens" a-t-elle ajouté non sans humour. Millie Bobby Bron a ajouté : "J'ai peur de dire tout ce que je veux, parce que ça se transforme toujours en 'Millie Bobby Brown exige cette intrigue'. Je vais juste dire que je fais confiance aux frères Duffer et à leur processus créatif".

Noah Schnapp a déclaré au même média qu'il est d'accord avec Millie Bobby Brown : "Ils doivent tuer des gens. Le casting est tellement grand". Et il a précisé que son perso, Will, ne devrait pas mourir dans la suite. Mais l'acteur a confirmé que "l'un d'entre nous va mourir... ou plus". Eh oui, car comme Noah Schnapp l'avait dit en interview pour PRBK, il connait la fin de Stranger Things et avait dévoilé sur le final de la série Netflix : "Est-ce que je l'aime ? Hum, oui. C'est un peu triste, vous verrez".