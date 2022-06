Stranger Things saison 4 : les créateurs dévoilent la mort qu'ils regrettent

Comme le confie Ross Duffer, ils ont tourné la scène dans les bois après celle de la mort de Chrissy et c'est là qu'ils se sont aperçus que les deux acteurs étaient top ensemble. "Cette scène a pris vie d'une façon magnifique. C'est une scène dans laquelle on avait deux caméras qui filmaient simultanément. Joe faisait des choses et nous avions des réactions géniales de Grace" s'est-il souvenu. "Nous avons toujours des moments où l'on se demande : 'Pourquoi on a fait ça ??'" a-t-il ajouté au sujet de la mort de la cheerleader.

>> Stranger Things saison 4, partie 2 : 7 détails cachés dans la bande-annonce <<

L'autre mort de la série qu'ils regrettent

Et Chrissy n'est pas la seule mort que les frères Duffer regrettent dans la série. Toujours pour TVLine, ils ont confié regretter d'avoir tué Bob, le copain de Joyce dans la saison 2. "Je ne voulais pas faire ça. Nous étions tombés sous le charme du personnage et de Sean Astin. Et Sean de voulait pas mourir. Winona Ryder (qui joue Joyce, ndlr) ne voulait pas qu'il meure" s'est souvenu Matt Duffer.