Stranger Things saison 4, partie 2 : 7 détails cachés dans la bande-annonce

Pour découvrir la suite de la saison 4 de Stranger Things, il ne faudra pas attendre très longtemps. Mais comme nous, tu as peut être déjà hâte de voir la suite. Et c'est normal vu la fin de la partie 1 qui nous laissait sur un gros suspense. Après nos théories sur la partie 2, on a décidé d'analyser la bande-annonce, lancée par Netflix ce jeudi 9 juin 2022. Et on a repéré quelques détails importants pour la suite.

1. Robin en danger de mort ?

Les créateurs de Stranger Things ont teasé une partie 2 bouleversante avec potentiellement une mort à la clé. Mais qui va mourir ? On est déjà plutôt inquiets pour Nancy (Natalia Dyer) dont Vecna a pris possession à la fin de la partie. Mais si c'était en fait Robin (Maya Hawke) qui mourrait ? Dans la bande-annonce, on peut voir très rapidement une image de Robin, capturée par Vecna. Si on pense que c'est Robin, c'est que dans une autre image, on peut la voir de retour dans l'Upside Down avec un béret sur la tête. Dans la scène furtive, on a l'impression que Steve (Joe Keery) tente de la libérer.