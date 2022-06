Stranger Things saison 4 : ces deux grosses incohérences repérées par des fans

Les fans de Stranger Things ont repéré une incohérence dans la saison 4

Avec l'arrivé de Stranger Things saison 4 (partie 1 / volume 1) sur Netflix, les fans étaient on fire ! Ils ont ENFIN pu voir la suite des aventures de Joyce Byers (Winona Ryder), Jim Hopper (David Harbour), Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Eleven / Elfe / Jane Hopper (Millie Bobby Brown), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), Will Byers (Noah Schnapp), Max Mayfield (Sadie Sink), Nancy Wheeler (Natalia Dyer), Jonathan Byers (Charlie Heaton), Steve Harrington (Joe Keery) ou encore Robin Buckley (Maya Hawke). Mais ils ont aussi repéré une grosse incohérence dans les épisodes...

Dans la saison 4 partie 1 de Stranger Things, Eleven (Onze en VF) explore ses souvenirs de lorsqu'elle était enfant et enfermée dans le laboratoire d'Hawkins. Et elle découvre que Peter Ballard (Jamie Campbell Bower) est en fait One, Henry Creel et Vecna. Et c'est lui qui est responsable de la mort de tous leurs "frères et soeurs" adoptifs du labo, et pas elle ! C'est lui le méchant, Eleven n'est pas la méchante de la série Netflix comme une théorie le laissait entendre. Sauf que les internautes ont été surpris de ne pas retrouver Eight / Kali (Linnea Berthelsen), elle aussi patiente (ou plutôt cobaye) du Dr Brenner (Matthew Modine).

Pour rappel, Kali s'était échappée du laboratoire d'Hawkins dans la saison 2. Sauf que du coup, les internautes ne comprennent pas comment les scénaristes ont pu zapper ce personnage. Où est-elle passée ? Et ils ne voient pas non plus comment Kali a réussi à s'enfuir malgré le massacre de One. Comment a-t-elle pu s'en sortir alors que même Eleven, qui est plus puissante, a failli mourir ?