Stranger Things saison 4 : cette triste incohérence sur Will repérée par les fans, les créateurs embarrassés

Séparés depuis le final de la saison 3, les premiers épisodes de la saison 4 de Stranger Things permettaient à Eleven (Millie Bobby Brown) et Will (Noah Schnapp) de retrouver Mike (Finn Wolfhard). Pourtant, comme on a pu le découvrir à l'écran, le frère de Nancy était surtout content de retrouver sa petite amie plutôt que son pote d'enfance qu'il a copieusement ignoré. De quoi briser le coeur du garçon à la coupe Playmobil ? Absolument.

>> Stranger Things saison 5 : "La fin de la série est un peu triste", Noah Schnapp (Will) se confie <<

L'anniversaire de Will oublié ? Le fail énerve les fans

Toutefois, contrairement à ce que l'on pouvait penser, ce n'est pas parce que Mike s'en balekait totalement de son tableau ou parce qu'il préférait rouler des pelles à Elf que Will apparaissait déprimé/boudeur à l'écran. Au contraire, comme l'ont repéré certains fans, c'était probablement pour une autre raison encore plus tragique.

Souvenez-vous, alors que Joyce et le reste de la bande tentaient d'exorciser Will dans l'épisode 7 de la saison 2 de Stranger Things, l'héroïne de Winona Ryder rappelait à son fils que son anniversaire n'était autre que le 22 mars ! Une date anecdotique ? Pas du tout. Dans cette saison 4, tandis que l'humiliation d'Eleven sur la piste de patins à roulettes était filmée par l'un de ses agresseurs, on a pu découvrir sur l'écran de la caméra que cette séquence se déroulait... un 22 mars ! Traduction ? Mike, mais également Eleven, ont tout simplement zappé de fêter l'anniversaire de leur pote.

"Quelle indignité" comme dirait un certain Nico, et un égoïsme qui ne manque pas de provoquer la colère des fans aujourd'hui. Sur Twitter, nombreux sont en effet ceux à déplorer ce manque d'attention envers Will qui a déjà bien souffert depuis le début de la série et à critiquer les créateurs d'avoir eux-mêmes oublié l'importance de cette date.