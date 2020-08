Stéphanie Clerbois enceinte d'un "bébé surprise" avec son ex Eric : "ça reste un bébé bonheur"

La famille de Mamans & Célèbres s'agrandit de plus en plus. Tout comme Kelly Helard et Jesta, qui accouchera en 2021, Stéphanie Clerbois est enceinte de son deuxième enfant avec son ex Eric : "Nos chemins n'étaient pas faits pour être séparés et je sais que tu seras à nouveau un super papa @eric_221829. On a tellement hâte que tu sois parmi nous petite crevette", a-t-elle annoncé. En revanche, l'ex-candidate de La Villa des Coeurs Brisés 3 n'est pas officiellement de nouveau en couple avec Eric : ils souhaitent prendre leur temps.

"Il faut que ce soit solide pour refonder une famille"

D'ailleurs, ce petit bébé n'était pas vraiment prévu au programme : "On ne va pas se mentir, c'est un bébé surprise mais tout le monde est content parce qu'au final ça reste un bébé bonheur", explique Stéphanie Clerbois dans une interview accordée à Purepeople avant d'ajouter : "Notre relation continue à évoluer, mais ce n'est pas parce qu'il y a un bébé qu'on s'oblige à directement ré-emménager ensemble, à se voir plus, on a vraiment envie de prendre notre temps et de reconstruire quelque chose. On se dit que si on doit se remettre véritablement ensemble, il faut que ce soit solide pour refonder une famille."

"Il y a toujours des sentiments qui sont là"

Mais comment Stéphanie Clerbois et son ex Eric en sont-ils venus à se fréquenter de nouveau ? "Ça fait deux ans qu'on est séparés, mais il y a toujours des sentiments qui sont là, il y a toujours cette attirance, cette alchimie, et je pense qu'il me fallait du temps pour me rendre compte que ma place était avec lui, qu'on a beau essayer de faire chacun notre vie de notre côté, on est deux aimants. Et puis en deux ans, il y a des choses qui changent, il y a de la maturité, on sait que si on se remet ensemble, on ne fera pas les mêmes erreurs que par le passé", confie la maman de Mamans & Célèbres sur TFX.