Stéphane Plaza se lâche avec une danse complètement nu : "On assume" 🍑

Stéphane Plaza se lâche... à poil !

Stéphane Plaza est connu pour sa maladresse légendaire, mais aussi pour son côté décomplexé tout en sachant rester professionnel. L'animateur est d'ailleurs assez à l'aise avec son corps comme il l'a prouvé avec une vidéo nu sous la douche. Aujourd'hui, Stéphane Plaza se lâche une nouvelle fois en dévoilant à ses abonnés ses talents de danseur complètement dénudé. C'est de dos, on vous rassure, que le présentateur de Recherche appartement ou maison, Maison à vendre et Chasseurs d'appart se fait filmer en train d'effectuer sa chorégraphie.

Une chorégraphie qui montre bien son enthousiasme pour la rentrée : "Vous pouvez danser partout. Dans votre esprit 🙌🏻 Dans votre coeur ♥️ Ou nu sous le soleil ☀️💃🏼🕺🏻 Et surtout on assume ! Son corps, son style, son sens du rythme aussi 🥴... on lâche tout, ça veut dire lâcher prise mais tenir bon car 2022 s'annonce radieux ! Alors on garde les gestes barrières et on se sert les coudes comme des frères. Il faut avoir une grande musique en soi s'il on veut faire danser la vie et croquer la joie", écrit Stéphane Plaza en légende avant d'annoncer son retour dans Les Grosses Têtes sur RTL.