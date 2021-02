Wejdene a-t-elle trouvé son appartement grâce à Stéphane Plaza ? Voici la réponse !

"Elle a du talent, de la voix, une fraîcheur et des parents au top ... Tonton Plaza a bien décidé de trouver la perle rare à Wejdene, mais à la condition que mon compte atteigne les 700K", a annoncé Stéphane Plaza en janvier. L'agent immobilier n'a finalement pas attendu les 700K abonnés sur son compte Instagram pour démarrer ses recherches afin de venir en aide, hors caméras, à Wejdene. Et heureusement parce que l'interprète d'Anissa aurait pu attendre encore quelques temps avant de déménager : Stéphane Plaza n'a pas encore atteint les 500 000 followers.

Wejdene "sera bien installée"

Le présentateur de Recherche appartement ou maison s'est donc mis en quête de la perle rare pour Wejdene, mais l'a-t-il trouvée un mois après ? La réponse est oui ! C'est sur Instagram que Stéphane Plaza a annoncé la bonne nouvelle : "Mettre en sécurité est une priorité ! Pour trouver une perle rare à notre perle rare de la chanson française Wejdene (en Off et hors caméra), le pari était lancé : atteindre les 700 K ! Nous sommes à presque 500 K alors on mettra un peu plus de temps pour atteindre cet objectif mais en attendant, Wejdene sera bien installée et sereine chez elle."