Stéphane Plaza lâché par deux proches coup sur coup : il se sentirait complètement trahi

Stéphane Plaza déprimé ?

Habituellement si solaire et drôle à l'écran, Stéphane Plaza a surpris tout le monde récemment à travers un sombre message posté sur ses réseaux sociaux, à l'opposée de sa ligne éditoriale. Le 9 juillet 2022, l'animateur culte de M6 a en effet laissé entendre sur Instagram qu'il vivait une période compliquée, marquée par quelques déceptions du côté de sa vie privée.

"On a beau être entouré, on se sent souvent seul. Seul parmi tous, seul au monde, écrivait-il ainsi. Un sentiment de solitude et d'incompréhension face aux personnes qui nous entourent. Je suis là je les observe. Ma tête va exploser mon coeur va se briser tellement cette douleur est profonde et invisible." Faut-il s'inquiéter pour le présentateur de Recherche appartement ou maison ? L'agent immobilier est-il à nouveau en dépression, comme cela avait été le cas en 2016 suite au décès de sa mère ? On vous rassure, la réalité serait moins grave que ce que laisse entendre son message.

