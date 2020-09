Station 19 saison 4 : la showrunner promet moins de morts

Pour sa saison 3, Station 19 n'a pas épargné ses téléspectateurs. Et pour cause au fil de ses 16 épisodes, trois personnages importants sont morts. De quoi briser le coeur des fans de la série portée par Jaina Lee Ortiz et Jason George. Une saison 4 est bien en préparation et elle devrait être bien plus joyeuse malgré la crise liée à la Covid-19. Ouf !

"Nous avons prévu une saison légère" assure la showrunner

Comme Grey's Anatomy, dont le tournage vient tout juste de reprendre, son spin-off Station 19 va inclure le coronavirus à son scénario. Malgré la pandémie, attendez-vous cependant à vivre des choses plutôt positives avec la team des pompiers. Eh oui, Krista Vernoff l'assure, cette suite de la série sera plus joyeuse que la saison 3. "C'est ironique (le fait que le coronavirus soit intégré au scénario, ndlr) car nous avons prévu une saison légère" confie la showrunner à TVLine. Et d'ajouter : "Il y avait beaucoup de choses sombres la saison dernière, tellement de morts. Cette saison, l'équipe va se serrer les coudes et trouver de la joie malgré cette pesanteur qui règne sur le monde".

Parmi les intrigues à venir, on retrouve bien sûr celle liée à Andy (Jaina Lee Ortiz) et Sullivan (Boris Kodjoe). Le couple était en danger après leur mariage surprise. "Ils ont tous les deux traversé beaucoup de choses" concède Krista Vernoff qui encourage les fans à ne pas perdre espoir : "Je crois en eux" a-t-elle ajouté. La date de diffusion de la saison 4 de Station 19 aux Etats-Unis n'est pas encore programmée.