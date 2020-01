Star Wars 9 : l'intrigue prévue par Colin Trevorrow dévoilée ? Voici ce qui aurait pu se passer

Star Wars 9 continue de diviser les spectateurs en salles obscures. Suite à la sortie du film, les internautes ont critiqué plusieurs aspects du long métrage comme l'absence de Rose ou bien le fait que le film n'explique pas comment Palpatine a fait son retour d'entre les morts. Sur le web, les rumeurs les plus folles circulent : J.J. Abrams aurait, si on en croit une source, été victime de pressions de la part de Disney et Lucasfilm qui ont largement influencé ce qu'on peut y voir.

Sur Youtube, le réalisateur, scénariste et producteur Robert Meyer Burnett a développé dans une vidéo de plus de 2h15 le déroulement du scénario prévu par Colin Treverrow qui a quitté le projet en 2017. Des détails qui, selon The Playlist, seraient bel et bien réels. Plusieurs sources proches du projet ont confirmé l'exactitude des détails ci-dessous au site.

Rose au centre de l'histoire, Palpatine absent

Cette version de Star Wars 9 devait s'appeler Duel of the Fates (Duels des destins en français) et non pas L'Ascension de Skywalker et l'action du film est très différente sur plusieurs points. Lors du début du film, on aurait découvert que le Premier Ordre, mené par Kylo Ren (Adam Driver), a coupé tous les moyens de communications entre les planètes pour mettre fin à la rébellion. La Résistance aurait donc eu pour mission de ré-ouvrir les communications et d'appeler la galaxie à se défendre.

Dans les détails, le film aurait laissé une place plus grande à Rose (Kelly Marie Tran). Complètement mise de côté dans le film de J.J. Abrams, le personnage était ici au centre de l'action : elle prenait part à plusieurs missions en compagnie de Finn (John Boyega), ces derniers étant même capturés à un moment. Finn y aurait été tiraillé entre son attachement à la Résistance et son passé de Stormtrooper puisqu'il devait croiser des personnes qu'il a connues avant de quitter le Premier Ordre.

Une révélation sur les parents de Rey

Quant à Rey (Daisy Ridley) ? Elle était censée partir en mission avec Poe (Oscar Isaac) et possédait un sabre laser double (un peu comme celui de Dark Maul). Dans cette version, elle était censée être toujours persuadée de pouvoir faire revenir Ben Solo du côté obscur mais n'y arrivait pas : elle découvrait que Kylo Ren avait tué ses parents sur ordre de Snoke. Les fantômes de Luke, Obi-Wan et Yoda devaient faire une apparition pour aider Rey dans son ultime bataille face à Kylo Ren. Ensemble, ils tentaient de faire revenir Ben mais n'y arrivaient pas et Kylo Ren mourrait. A la fin du film, la Résistance l'emportait face au Premier Ordre et Rey entraînait une nouvelle génération de Jedi (dont le petit garçon vu à la fin des Derniers Jedi).

Ni Lucasfilm, ni Disney ni Colin Trevorrow n'ont confirmé ces informations et on ne s'attend pas à ce qu'ils le fassent ! Cette fin aurait-elle été mieux reçue par les fans ? Cela restera un mystère...