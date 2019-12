Star Wars 9 : l'absence de Rose expliquée par le scénariste

Chris Terrio s'explique

Face aux critiques, le scénariste Chris Terrio qui a co-écrit Star Wars 9 avec J.J. Abrams s'est exprimé sur le rôle diminué de Rose. Selon lui, il ne s'agit pas d'une décision d'écarter le personnage ou son interprète. Il confie même que lui et le réalisateur sont fans de Kelly Marie Tran. "L'une des raisons pour laquelle Rose a moins de scènes que l'on aurait voulu, c'est à cause de la difficulté d'utiliser les scènes de Carrie Fisher. Nous voulions que Rose soit l'ancre de la base avec Leia. Nous ne pouvions pas la laisser là-bas sans un personnage principal alors Leia et Rose travaillent" a-t-il expliqué à Awards Daily. Et d'ajouter que des limitations techniques ont empêché l'ajout de certaines scènes. "Pendant le procédé, quelques scènes que nous avions écrites avec Rose et Leia n'étaient pas au niveau de ce que l'on espérait. Ces scènes ont été coupées du film. La dernière chose que nous voulions, c'était d'écarter délibérément Rose. Nous adorons ce personnage et Kelly" a-t-il confié.

Bientôt une série sur Rose ?

Face à cette décision, certains militent déjà pour une série centrée sur Rose sur Disney+. C'est le cas du réalisateur Jon M. Chu qui a mis en scène le film Crazy Rich Asians. Disney ne s'est pas exprimé à ce sujet mais plusieurs séries sur l'univers Star Wars sont actuellement en préparation. Adam Driver a cependant démenti son implication dans un projet autour de son personnage de Kylo Ren.