Star Academy : un prime avec les anciens candidats en préparation après le documentaire 🎤

La Star Academy a commencé en octobre 2001. Eh oui, il y a plus de 20 ans déjà ! Pour fêter ce bel anniversaire, TF1 organise une soirée spéciale avec un documentaire inédit réunissant d'anciens candidats comme Jean-Pascal Lacoste, Elodie Frégé, Jean-Luc Guizonne, Aurélie Konaté, Cyril Cinélu, Magalie Vaé ou encore Jenifer. Un documentaire dans lequel sera aussi rendu un hommage à Grégory Lemarchal, décédé en 2007. En attendant sa diffusion, une bonne nouvelle devrait faire plaisir aux fans de l'émission.

Un prime pour les 20 de la Star Academy !

Quelle est-elle ? Un deuxième événement anniversaire est en préparation ! Comme l'a révélé Lucie Bernardoni (Star Academy 4) dans le show Un éclair de Guény sur Radio VL, "un prime va avoir lieu" avec d'anciens candidats emblématiques : "Il sera tourné dans les semaines qui arrivent et il sera diffusé à la rentrée (...) On est très heureux de pouvoir fêter ça avec les gens puisqu'ils sont très en demande et nostalgiques. Ça nous fait plaisir et on a hâte (...) On tourne en juin si tout va bien." La nostalgie sera sans aucun doute au rendez-vous !