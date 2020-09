La Star Academy de retour pour ses 20 ans ? Cette petite phrase relance sérieusement l'espoir

La Star Academy vous manque ? Durant le confinement, EndemolShine France faisait le bonheur des fans en dévoilant sur la chaîne YouTube officielle de l'émission les meilleurs moments des 8 premières saisons diffusées sur TF1 (la 9e l'était sur NRJ12). Alors que la finale de la saison 8 était mise en ligne le 1er septembre, une surprise attendait les fans ce mardi 2 septembre, sous forme d'une compilation des hymnes de l'émission tels que La musique, Musique, La bamba ou encore Allumer le feu. A la fin de la vidéo, un message a mis le feu aux poudres : "To be continued".

La Star Academy bientôt de retour ?

De quoi réveiller l'espoir d'une saison 10 chez de nombreux internautes ! D'autant que, en mai dernier, Vincent Panozzo, le directeur des programmes et de la création du développement d'Endemol confiait au Parisien que l'émission qui a révélé Jenifer, Nolwenn Leroy et Grégory Lemarchal pourrait bien être de retour en 2021 pour fêter ses 20 ans : "Nous travaillons sur différents programmes autour d'une Star Ac nouvelle génération (...) Il y aurait toujours ce côté apprentissage et aussi de grands primes avec des lives." Alors, le projet s'est-il concrétisé durant l'été ? En attendant, TF1 nous donne rendez-vous le 7 septembre prochain avec Pourquoi je vis, le téléfilm dédié à la vie de Grégory Lemarchal, gagnant de la saison 4, mort de la mucoviscidose il y a 13 ans.