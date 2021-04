Grégory Lemarchal : les hommages poignants de Karine Ferri et Nikos Aliagas, 14 ans après sa mort

La finale de Star Academy saison 4. Grégory Lemarchal : Karine Ferri et Nikos Aliagas lui font des hommages bouleversants pour l'anniversaire de sa mort

L'anniversaire de la mort de Grégory Lemarchal tombe ce vendredi 30 avril. Le gagnant de la Star Academy 4 sur TF1 était décédé le 30 avril 2007. Cela fait donc 14 ans qu'il nous a quittés des suites de la mucoviscidose. Et pour célébrer le chanteur disparu et rappeler que le combat contre cette maladie continue, Karine Ferri et Nikos Aliagas ont posté des hommages bouleversants sur les réseaux.

Grégory Lemarchal : Karine Ferri lui rend hommage pour l'anniversaire de sa mort

Karine Ferri, qui était en couple avec Grégory Lemarchal (le père de feu le chanteur a récemment raconté leur premier date), a posté un message sobre mais poignant. Dans sa story Instagram, celle qui a désormais refait sa vie avec Yoann Gourcuff a écrit la date de la mort de l'artiste, "30 avril 2007", avec un émoji prière. Et elle a aussi tagué l'association Grégory Lemarchal, pour rappeler que le combat continue.