Star Academy : Raphaëlle Ricci et Georges-Alain absents des 20 ans, voici pourquoi

Pour fêter les 20 ans de la Star Academy, TF1 a vu les choses en grand avec trois primes exceptionnels. Les fans du programme ont déjà pu retrouver Jenifer, Mario, Jean-Pascal ou encore Magalie Vaé lors de la première soirée diffusé la semaine dernière. Mais pas mal de téléspectateurs ont regretté l'absence de Raphaëlle Ricci, prof dans 6 des 8 saisons de l'émission.

"J'ai juste tourné la page", Raphaëlle Ricci s'exprime sur son absence

Sur les réseaux sociaux, on a pu lire un peu tout et n'importe quoi au sujet de l'absence de Raphaëlle Ricci. Cette dernière a donc décidé de couper court aux rumeurs en s'exprimant directement sur Instagram il y a quelques jours. Elle en profite pour assurer qu'elle n'est pas en froid avec la prod malgré ses propos de 2020 où elle laissait entendre qu'il y avait peut-être eu de la triche dans Star Academy. "Ce n'est pas parce que je suis aigrie, ce n'est pas parce que je crache dans la soupe, ce n'est pas parce que je renie 6 ans de ma vie et ce n'est pas non plus parce que je suis fâchée avec qui que ce soit... Non, rien de tout ça et rien de croustillant à donner comme raison, j'ai juste tourné la page ! Je pense que c'est assez clair et simple à comprendre" a expliqué l'ex-prof d'expression scénique. Ça a le mérite d'être clair !