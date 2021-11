Star Academy, les 20 ans : des coulisses tendues ? Sofiane Tadjine amer sur les retrouvailles

Ce samedi 30 octobre 2021 était diffusé le premier des trois primes dédiés aux 20 ans de la Star Academy. Un rendez-vous qui a déjà fait le bonheur des téléspectateurs, nostalgiques de cette belle époque qui aurait pu exister sans Jenifer, mais qui n'a pas laissé un très bon souvenir à Sofiane Tadjine. Le chanteur - révélé lors de la saison 4 du programme musical, l'a en effet confié dans l'émission L'instant de Luxe, le tournage de cette édition anniversaire n'a pas été des plus reposants.

Sofiane Tadjine balance sur les coulisses des 20 ans de Star Academy

Première déception pour l'artiste ? L'inégalité entre les candidats. Interrogé sur son salaire perçu pour participer aux primes, Sofiane a confié "Zéro euro. Alors que je sais que d'autres ont apparemment été payés". De quoi faire rire jaune l'ex-compagnon de Nabilla, qui après avoir précisé "ce sont des rumeurs, j'ai ouï-dire", a confessé que ce n'était "pas forcément" les plus grosses stars qui auraient été payées. En revanche, il n'a pas été en mesure de dévoiler les noms, même s'il n'a pas hésité à leur envoyer un petit tacle sur la sincérité de leurs intentions, "Moi je suis venu là pour voir mes potes, mes camarades".

Autre point de déception qui a "personnellement vexé" Sofiane : la sélection des chansons par la production. "C'est étalé sur trois primes, on doit chanter les morceaux qui ont le plus marqué Star Academy", a-t-il dans un premier temps rappelé. Or, après avoir fait une proposition qu'il jugeait importante, "J'ai proposé de chanter "Mon frère", qui est quand même l'un des [plus gros] morceaux [il s'agit d'un duo avec Grégory Lemarchal, ndlr]", le chanteur a déploré l'absence de cohérence de la part des producteurs, "Il n'y a rien eu. (...) On en revient au délire du rouleau compresseur. Ils font ce qu'ils veulent. Dès fois ils tapent juste, et dès fois ils sont complètement à côté de la plaque". Ambiance...

Un manque de solidarité déploré par Sofiane

Enfin, Sofiane Tadjine a regretté un manque de solidarité du côté de sa promotion. Il y a quelques jours, Jean-Pascal Lacoste (Star Ac 1) profitait en effet de sa présence dans TPMP pour critiquer les autres candidats de l'émission vis-à-vis notamment de leur projet d'album hommage à Grégory Lemarchal. Des propos qui l'ont logiquement outré, "J'ai très mal réagi. Je suis très sanguin quand on parle de choses qui sont sacrées (...) Ca devait être sa première. Il avait peut-être besoin de se faire mousser par rapport à Cyril Hanouna", mais qui n'ont visiblement pas scandalisé ses camarades, "J'ai été un peu énervé contre eux car tout le monde est parti lui dire bonjour".

Un comportement jugé décevant par Sofiane, qui a alors révélé, "Je pars au casse-pipe [face à lui] parce qu'il nous manque de respect et derrière, tout le monde lui dit bonjour. (...) Moi ma mère m'a toujours appris que quand tu es l'ami de tout le monde, tu es l'ami de personne".

Autant dire que pour les 30 ans de l'émission, les chances de revoir Sofiane sont plutôt faibles...