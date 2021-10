Thomas Vergara vs Sofiane Tadjine : le clash ridicule au sujet de Nabilla

"On sait tous qu'elle kiffera toujours son morceau"

Des critiques sorties de nulle part et particulièrement indélicates, qui ont heureusement fait rire Sofiane Tadjine. Sur ses propres réseaux, l'ex-participant de la Star Academy, qui a récemment dévoilé le titre Ready, a en effet manié l'ironie devant ce clash, "Malgré les millions sur son compte et accessoirement les points de suture [une référence à l'agression au coup de couteau, Ndlr], il est resté bloqué le paï."

Et s'il n'assume plus du tout ce titre aujourd'hui, qu'il considère comme "une casserole", Sofiane s'est en revanche montré satisfait de le voir hanter Thomas, "En vrai, on sait tous qu'elle kiffera toujours son morceau la copine. Un cadeau, c'est un cadeau. Tonton est généreux et restera à l'origine du bail, quoi qu'on en dise #àjamaislespremiers".

Un clash de cour de récréation qui ne vole pas bien haut.