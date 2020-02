Spirale - l'héritage de Saw : Chris Rock renouvelle la saga d'horreur avec un 9ème film très intense

Pourquoi attendre Halloween pour se faire un bon petit film d'horreur ? C'est le 13 mai prochain que Spirale - l'héritage de Saw, 9ème épisode de la saga, sortira au cinéma. Porté cette fois-ci par Samuel L. Jackson (Avengers), Chris Rock (Dolemite Is My Name) et Max Minghella (The Handmaid's Tale), ce nouvel opus devrait apporter un véritable vent de fraîcheur à la franchise.

Saw 9 prêt à renouveler la saga

On peut le découvrir dans la première bande-annonce, plus qu'un ensemble de petits numéros macabres orchestrés par un terrible psychopathe, ce film devrait surtout nous offrir une véritable histoire centrée sur l'enquête de différents flics à la poursuite d'un tueur en série.

Rassurez-vous, Spirale - l'héritage de Saw mettra bien évidemment en scène des pièges hardcore (il y aura d'ailleurs l'une des scènes les plus gores de la saga) et des dilemmes insoutenables (retour de la célèbre scie !). Toutefois, Chris Rock - co-scénariste ici, a visiblement tenu à apporter une vraie histoire autour afin de nous tenir en haleine plus intelligemment et nous retourner le coeur plus efficacement. Et clairement, on est hypé !