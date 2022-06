Soprano malheureux et perdu, il a pensé au suicide : "Je voulais me casser de ce monde pourri"

Soprano : à la vie à la mort porte parfaitement son titre. Cette série-documentaire - attendue le 15 juin 2022 sur la plateforme Disney+, revient en effet sur l'incroyable carrière du rappeur, découvert du grand public grâce au groupe Psy 4 de la rime, puis en solo ensuite.

Quand Soprano pensait au suicide

A cette occasion, l'interprète de Le coach, Forrest ou Dingue en profite notamment pour revenir sur une période sombre de son passé. Alors même que les Psy 4 cartonnaient en France et enchaînaient les concerts à l'époque, Soprano y révèle face caméra qu'il n'était pas heureux. "J'étais en mode : 'Fuck le monde, y a personne qui m'aime, je déteste l'homme, je déteste la femme, je déteste la politique, je déteste ce métier, je déteste tout'", explique-t-il afin de contextualiser son état d'esprit.

Aussi, totalement perdu par le monde qui l'entourait et dans lequel il ne se sentait plus à sa place, l'ancien Coach de The Voice décida un soir de prendre la route en quête d'un nouveau souffle, "Au début, je roule longtemps. Je me rappelle que je me suis arrêté dans des endroits, je crois que je pleurais. J'étais énervé, je m'étais fait mal à la main car j'avais tapé sur la voiture."

"Je voulais trouver le courage de me casser de ce monde pourri"

Une envie d'évasion nécessaire qui n'eut malheureusement pas les effets escomptés. Au contraire, son mal-être augmenta à mesure que les kilomètres avançaient. Finalement, c'est lors d'un ultime arrêt dans "une sorte de petit hôtel abandonné" en dehors de Marseille que tout aurait pu s'arrêter. "J'avais acheté des bières mais je n'avais jamais bu d'alcool", dévoile l'artiste. Son objectif à ce moment là ? "Trouver le courage de faire une connerie et [se] casser de ce monde pourri".

Cependant, si l'alcool commençait effectivement à faire effet, plongeant Soprano dans un état second, "Je crois que je vais mourir" pensa-t-il à cet instant, tout a basculé en un instant. Il le confie, c'est la religion qui l'a sauvé, "J'ai eu un moment de lumière. C'est haram dans la religion de faire ça [un péché, ndlr]. Je ne me rappelle que du moment où je me suis réveillé. Je récupère mon téléphone, je vois 50 messages. Tout le monde me crie dessus".

Un artiste heureux aujourd'hui

Une confession forte et bouleversante de la part d'un chanteur lumineux habituellement, qui se conjugue heureusement au passé. Soprano l'assure, il est désormais "l'homme le plus heureux du monde". "Parce que j'ai une famille, des amis... C'est ça qui a changé ma vie", poursuit-il dans le documentaire. Si tout n'a pas été simple pour en arriver là, il confesse que l'amour du public, mais surtout celui de sa femme, l'ont aidé à relever la tête.