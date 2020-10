En 2020, l'actrice la mieux payée a gagné moitié moins que l'acteur le mieux payé

L'année 2020 a été compliquée pour l'industrie du cinéma et de la télévision. Mais malgré l'interruption des tournages et les sorties décalées de la plupart des films (ça a continué ce week-end avec les reports de Mourir peut attendre et Fast and Furious 9), les stars vont continuer à s'en mettre plein les poches grâce à leurs rôles mais aussi aux marques dont elles sont partenaires. Numéro 1 du classement de 2019, Scarlett Johansson a quitté le top 10 et cédé sa place à...

Sofia Vergara au top du classement

Sofia Vergara ! L'actrice de Modern Family qui était classée deuxième l'an dernier est numéro 1 du classement des actrices les mieux payées de 2020 selon Forbes. En un an, la star aurait gagné pas moins de 43 millions de dollars, non seulement grâce à la série qui a pris fin en avril mais aussi grâce à sa participation à l'émission America's Got Talent et à ses nombreux contrats publicitaires. Sofia Vergara aurait ainsi touché 7,5 millions de plus que la numéro 2 du classement : Angelina Jolie. Cette dernière est suivie par Gal Gadot (31,5 millions de dollars), Melissa McCarthy (25 millions de dollars) et Meryl Streep (24 millions). Dans ce top, on retrouve aussi trois autres stars de séries : Ellen Pompeo de Grey's Anatomy (8e place), Elisabeth Moss de The Handmaid's Tale (9e place) et Viola Davis (10e place) qui joue dans Murder dont la saison 6 vient d'être mise en ligne sur Netflix. Découvrez le classement complet :

1. Sofia Vergara (43 millions de dollars)

2. Angelina Jolie (35.5 millions de dollars)

3. Gal Gadot (31.5 millions de dollars)

4. Melissa McCarthy (25 millions de dollars)

5. Meryl Streep (24 millions de dollars)

6. Emily Blunt (22.5 millions de dollars)

7. Nicole Kidman (22 millions de dollars)

8. Ellen Pompeo (19 millions de dollars)

9. Elisabeth Moss (16 millions de dollars)

10. Viola Davis (15.5 millions de dollars)

Un salaire beaucoup moins élevé que celui de l'acteur le mieux payé

Un salaire qui est déjà impressionnant mais qui n'a rien à voir avec celui de l'acteur le mieux payé d'Hollywood : Dwayne Johnson. En 2020, ce dernier aurait gagné 87,5 millions de dollars soit un peu plus du double du salaire estimé de Sofia Vergara selon Forbes ! Pour comparer, le dernier du top 10 des acteurs ayant gagné le plus d'argent, Jackie Chan, aurait empoché 40 millions de dollars soit trois millions de moins que l'actrice la mieux payée. Une disparité qui ne date pas d'hier : en 2019, Dwayne Johnson (oui, encore lui !) avait remporté 89.4 millions de dollars contre 56 millions pour Scarlett Johansson qui était numéro 1 du classement féminin. Y'a encore du boulot pour l'égalité !