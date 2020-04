Sniper vs Fonky Family : revivez la battle nostalgique et bon esprit des rappeurs

Depuis le début du confinement le 17 mars dernier, on a pu se rendre compte de l'importance de la technologie, que ce soit pour continuer à travailler depuis chez soi, pour suivre ou donner des cours, ou encore pour garder un minimum de vie sociale. Si cela permet de rester en contact avec ses proches, ça permet aussi de continuer à suivre l'actu de ses stars préférées. Alors que les lives se sont multipliés depuis un mois et demi, on a pu assister à de grands moments, comme le maradon de Mcfly & Carlito, le live caritatif de Dadju, la réunion de plusieurs actrices de Desperate Housewives, ou encore les retrouvailles piquantes de Nadal et Federer sur Instagram.

Sniper VS Fonky Family

Pas plus tard que ce week-end, ce sont les fans de rap à l'ancienne qui ont été servis : l'humoriste Malik Bentalha a proposé à la Fonky Family et Sniper de se livrer à une battle de hits samedi soir. D'un côté, Sat l'Artificier, de l'autre, Aketo et Tunisiano, sans Blacko. Art de rue, Brûle, Gravés dans la roche, Mystère et Suspens, Du rire aux larmes, Sans (re)pères... Les internautes se sont régalés pendant des heures ! D'autant que plusieurs invités ont pris part au live, parmi lesquels DJ Snake, Sam's, Youssoupha, Ol'Kainry, Sneazzy, Djibril Cissé, Demi Portion, Florian Thauvin, Soso Maness ou encore l'Algérino.