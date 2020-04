Eva Longoria (Desperate Housewives) : "Je suis devenue Bree Van de Kamp" durant le confinement

En cette période de confinement, les live se multiplient et sont l'occasion pour certaines stars de se retrouver. Après John Krasinski d'inviter Steve Carell, son acolyte dans The Office, c'est au tour de plusieurs actrices de Desperate Housewives de se retrouver, 8 ans après la fin de la série.

Eva Longoria (Gabrielle Solis), Marcia Cross (Bree Van de Kamp), Dana Delany (Katherine Mayfair), Brenda Strong (Mary Alice Young) et Vanessa Williams (Renée Perry) se sont en effet réunies ce dimanche 12 avril 2020 pour un live un peu spécial organisé par l'animateur radio Seth Rudetsky et son mari James Wesley. Le but de ces lives intitulés "Stars in the house" ("les stars à la maison") : soutenir "The Actors Fund", une association qui vient en aide aux artistes et personnes travaillant dans l'industrie du spectacle et du divertissement.

Les actrices de Desperate Housewives réunies

Verre de vin à la main, les actrices ont alors raconté des anecdotes de tournage sur la série et sur d'autres actrices, mais aussi leur quotidien en confinement. Toutes ont alors pu échanger sur leur façon de rester en forme, physiquement, mais aussi moralement. Si Dana Delany avoue que son quotidien ne change pas tellement de d'habitude (elle passe son temps à boire, à faire du yoga et à rester seule), celui d'Eva Longoria a complètement changé.

"Je n'ai jamais fait autant de fitness de ma vie", confie-t-elle, avant de blaguer et se comparer au personnage de Marcia Cross, Bree Van de Kamp : "Je cuisine beaucoup. Je suis vraiment devenue Bree Van de Kamp". Celle qui a plus de temps pour profiter de son fils avoue être "plus occupée maintenant qu'avant". Rien ne semblait avoir changé depuis Wisteria Lane et la bonne humeur est au rendez-vous ! Il ne manquait plus que Nicolette Sheridan, Terri Hatcher et Felicity Huffman pour compléter le cast féminin...