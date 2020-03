The Office : John Krasinski retrouve Steve Carell et lance une chaine youtube 100% bonnes nouvelles

Pendant que le personnel hospitalier est en première ligne dans la lutte contre le covid-19 (coronavirus), ceux qui sont confinés font tout leur possible pour aider et remonter le moral des troupes. Si Léna Situations a choisi de partager les dessins quotidiens de son papa, John Krasinski a quant à lui préféré se lancer sur Youtube. L'acteur connu pour son rôle de Jim Halpert dans la série The Office s'est donné pour mission de redonner le sourire aux internautes en créant un show nommé "Some Good News". Comme son nom l'indique, le but de celui-ci est de donner uniquement des bonnes nouvelles dans un contexte particulièrement éprouvant !

Some Good News, la chaine youtube dédiée aux bonnes nouvelles

Après avoir relayé les élans de solidarité mis en place un peu partout dans le monde, celui qui est marié à Emily Blunt a préparé une belle surprise à ses fans en plein milieu de la vidéo... Il a invité son collègue dans la série The Office : Steve Carell, l'interprète de Michael Gary Scott ! A l'occasion des 15 ans de la série diffusée sur NBC, les deux amis de longue date se sont alors remémorés leurs moments et leurs scènes préférés. "Certains de mes meilleurs souvenirs, professionnels ou personnels, sont liés à cette série", a confié l'acteur.

John Krasinski et Steve Carell se retrouvent pour les 15 ans de The Office

Les deux amis en ont profité pour évoquer une potentielle réunion du casting. "Je sais que tout le monde parle d'une réunion, et j'espère qu'on le fera un jour, mais aussi qu'on pourra se réunir en tant que personnes. Juste pour se dire bonjour", a déclaré John Krasinski, ce à quoi Steve Carell a répondu "Juste le fait de voir ton visage, c'est génial. Tu me manques à mort, mec". Une amitié qui fait plaisir à voir. Mission accomplie : cette vidéo a largement de quoi rendre leurs fans heureux !