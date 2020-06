Slimane : son numéro de téléphone dévoilé sur TF1, le chanteur se marre

Ce vendredi 12 juin, TF1 diffusait une nouvelle édition de La chanson de l'année. Néanmoins, en cette période d'épidémie et de distanciation sociale, toutes les stars n'étaient pas présentes sur le plateau. En effet, si certaines performances étaient bien en direct, d'autres avaient été enregistrées la veille afin d'éviter tout risque de contamination. C'était notamment le cas de Slimane qui a donc pu regarder l'émission sur son canapé comme n'importe quel téléspectateur.

Slimane piégé par TF1

Cependant, ce que n'avait peut-être pas anticipé le pote de Vitaa, c'est que son titre Avant toi en duo avec la chanteuse serait justement élu "chanson de l'année". Aussi, afin de recueillir sa réaction et obtenir quelques détails sur les coulisses de la création de ce tube, Nikos n'a pas eu d'autre choix que de lui téléphoner. Le problème ? Au moment de le joindre en visio par Zoom, la production a connu quelques galères de connexion et de mise en scène à l'écran. Résultat, comme on a pu le découvrir avec surprise, le véritable numéro de téléphone de la star a été dévoilé par erreur. La boulette.

Un fail qui a bien évidemment beaucoup fait rire les internautes, qui en ont rapidement profité pour tester ce numéro, mais également Slimane. Sur Twitter, le chanteur s'est en effet amusé à poster une vidéo réaction très spéciale, avant de préciser dans un autre message : "AVANT TOI chanson de l'année ! Merci ! Et puis bien évidement le numéro de tel n'existe plus ahaha je vous aime merci".

Encore 6 mois à venir et on connait déjà le fail de l'année.