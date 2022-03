Skam France saison 9 : Lucie Fagedet (Tiff) et Zoé Garcia (Anaïs) réagissent au final et teasent la saison 10

Lucie Fagedet (Tiff) et Zoé Garcia (Anaïs) reviennent sur la fin de la saison 9 de Skam France

La saison 9 de Skam France a commencé le 8 janvier 2022 sur France.tv Slash. Et les fans savent déjà qu'une saison 10 est aussi prévue. Lors du Festival Séries Mania 2022, Lucie Fagedet (Tiff) et Zoé Garcia (Anaïs) ont réagi au final de la saison 9 pour Télé Loisirs. Elles ont fait un bilan sur leurs personnages en fin de la saison 9.

"Tiff a eu une petite crise de couple avec Max. Cela va mieux entre eux. Lors de la saison 10, il y a des questionnements qui vont continuer à se poser. Les deux personnages grandissent" a confié Lucie Fagedet , qui a failli jouer un autre rôle dans Skam France. Zoé Garcia a de son côté confié : "Anaïs a un petit copain, Hugo, interprété par Nathan Japy qui est un excellent comédien. Il est formidable. On s'est beaucoup vu pour parler de la saison 10. C'était limpide entre nous".

Skam France saison 10 : "Elle va élever le débat. C'est une saison engagée"

Après avoir évoqué la saison 9 de Skam France, les actrices ont aussi parlé de la saison 10. Et Zoé Garcia a commencé par avouer que le tournage de la saison 10 était difficile : "Il a été intense pour tout le monde", "c'était fatigant, hyper énergivore. On a pris quand même beaucoup de plaisir. J'ai adoré".

"Il y a eu beaucoup d'arrêts de Covid, de changements de plan de travail, de problèmes de décor..." a aussi expliqué Lucie Fagedet, "J'ai essayé de la soutenir en tant qu'amie (Zoé Garcia, ndlr) car je savais ce qu'elle vivait. C'était intense. Cela me faisait plaisir d'être là pour elle".

Lucie Fagedet a aussi précisé à propos de la saison 10 : "Cette saison pose des questions importantes pour tout le monde. Elle va élever le débat. C'est une saison engagée".

Une saison où "on est présent sur tous les plans. Et on défend une thématique" a-t-elle ajouté. "Au début, j'avais beaucoup de pression" a indiqué Zoé Garcia, mais "une fois le scénario connu, j'ai découvert de quoi on allait parler et j'étais donc moins stressée".