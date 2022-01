Skam France saison 9 : un extrait et la date de sortie dévoilés et c'est pour bientôt !

Depuis juillet dernier, les fans étaient dans l'incertitude concernant le retour de Skam France pour une saison 9. Après des saisons consacrées à Tiffany et Bilal, l'avenir de la série était en suspens et l'est resté pendant plusieurs mois. Mais le 20 décembre, France TV Slash annonçait une bonne nouvelle : des saisons 9 et 10 étaient officiellement en chantier pour un retour en 2022. Et il n'aura pas fallu attendre longtemps !

Skam France est déjà de retour !

Quelques semaines seulement après cette annonce, la saison 9 de Skam France a déjà une date de sortie et c'est pour ce week-end ! Eh oui, les épisodes de la neuvième saison ont déjà été tournés et France TV Slash mettra le premier épisode en ligne ce samedi 8 janvier. Un beau cadeau pour ce début 2022 !

Maya au centre de l'intrigue

La plateforme n'a pour l'instant pas dévoilé le grand thème de cette nouvelle saison mais, grâce à un extrait, on sait qu'elle sera centrée sur Maya, jouée par Ayumi Roux. Dans la vidéo à voir dans notre diaporama, on peut voir et entendre une grosse dispute entre Maya et sa copine, Lola (Flavie Delangle). Cette dernière lui reproche d'avoir disparu pendant 5 jours sans lui donner de nouvelles. Après la surdité, les addictions, le déni de grossesse ou encore la séropositivité, quelle intrigue attend les fans ? Rendez-vous dans quelques jours pour le savoir !