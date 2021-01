Skam France saison 7 : la date de diffusion dévoilée avec un premier teaser choc

Après 5 saisons de Skam France avec Eliott, Lucas, Daphné, Imane, Emma, Basile, Arthur et Manon, la nouvelle génération a pris le relai avec la saison 6, centrée sur le personnage de Lola (Flavie Delangle), la petite soeur de Daphné. Les fans de la série ont alors pu faire la connaissance de Maya (Ayumi Roux), Jo (Louise Malek), Sekou (Quentin Nanou), Max (Sohan Pague) et Tiffany (Lucie Fagedet). Toute cette petite bande sera de retour dans la saison 7 de Skam, réalisée désormais par Shirley Monsarrat et plus par David Hourrègue.

Découvrez le premier teaser de Skam saison 7

Après plusieurs mois de suspense et d'impatience, on connaît aujourd'hui enfin la date de diffusion de la nouvelle saison. Pour la dévoiler, France tv.slash a mis en ligne une premier teaser assez choc et puissant dans lequel Tiffany remporte le championnat régional individuel (de danse ou gymnastique) avant de se retrouver au plus mal dans les vestiaires.

Au moment où elle trouve de l'aide, "l'ennemie" de Lola s'effondre et apprend ensuite par les pompiers qu'elle a perdu les eaux. On comprend donc que cette saison sera centrée sur le sujet du déni de grossesse. Un sujet tout aussi puissant que celui des les addictions, qui était abordé dans la saison 6. Détail important, à la fin de la vidéo, on découvre que la date de diffusion des épisodes de la Skam saison 7 : rendez-vous à partir du 18 janvier sur la plateforme !