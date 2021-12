Skam France saison 9 et 10 : deux suites commandées, un retour en 2022

Aucune date de sortie / diffusion précise n'est encore connue, mais c'est désormais officiel : après une saison 8 réussie, Skam France aura le droit à des saisons 9 et 10 en 2022. C'est France TV Slash qui a annoncé la bonne nouvelle sur Twitter et Instagram. Reste désormais à savoir si Tiff (Lucie Fagedet), Lola (Flavie Delangle), Max (Sohan Pague), Maya (Ayumi Roux), Redouane (Abdallah Charki), Jo (Louise Malek) et Bilal (Khalil Ben Gharbia) seront tous de retour.