Skam France saison 8 : Bilal en personnage principal, découvrez le teaser et la date de sortie

En juin 2020, France TV avait annoncé une bonne nouvelle à tous les fans de Skam France : la série était renouvelée pour une saison 7 et pour une saison 8, face aux succès des épisodes des saisons précédentes. Entre janvier et mars, les fans ont donc pu suivre les aventures de Tiffany qui faisait face à un déni de grossesse. En interview pour PBRK, son interprète Lucie Fagedet avait confié que la saison 8 était déjà tournée.

Bilal au coeur de l'intrigue

Comme le soupçonnaient une partie des fans de Skam France, c'est bien Bilal qui sera au coeur des épisodes de la saison 8 de la série française. Le personnage joué par Khalil Ben Gharbia a été introduit dans la saison 7 et est l'un des amis du groupe, notamment de Tiffany. Pour l'instant, France tv slash n'en a pas dévoilé plus sur le grand thème de cette saison mais le teaser, à voir dans notre diaporama, pourrait bien donner quelques indices : on peut voir un membre de la sécurité d'un supermarché lui demander de contrôler son sac puis Bilal s'enfuir à toutes jambes. Skam France va-t-elle s'intéresser à la précarité comme le pensent certains fans ? A vos théories !

La date de sortie dévoilée

En attendant d'en savoir plus, on sait aussi déjà quand Skam France revient et c'est dans (très) bientôt : eh oui, c'est dès ce lundi 3 mai qu'on pourra retrouver Bilal et les autres. De quoi mettre un peu de baume au coeur à tous ceux qui reprendront le chemin du lycée !