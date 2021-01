Skam France saison 7 : qui est Lucie Fagedet ? Zoom sur l'interprète de Tiffany

Elle a aussi joué dans les films Le Goût des merveilles, avec Virginie Efira et Benjamin Lavernhe, Maman a tort, avec Emilie Dequenne, Monsieur et Madame Adelman, réalisé par Nicolas Bedos, et Voir le jour, avec Sandrine Bonnaire et Aure Atika et la série Cassandre, sur France 3. En parallèle de sa carrière d'actrice, Lucie Fagedet, âgée de 20 ans, pratique la natation en compétition.