Skam France saison 7 : Lucie Fagedet révèle l'autre personnage qu'elle a failli jouer (Interview)

Après avoir découvert les addictions de Lola (Flavie Delangle) dans la saison 6 de Skam France, on suit désormais le personnage de Tiffany, joué par Lucie Fagedet, victime d'un déni de grossesse. L'intrigue se passe après son accouchement, teasé dans une courte bande annonce : "C'est un sujet dont on parle très peu, du coup, c'était compliqué de trouver de la documentation sur le déni de grossesse (...) C'est vraiment encore un sujet tabou", a confié l'actrice de 20 ans en interview avec PRBK.

"J'ai passé le casting pour le rôle de Lola dans la saison 6"

Lucie Fagedet nous a ensuite révélé qu'elle n'a pas passé le casting pour le personnage de Tiffany au départ : "J'ai passé le casting pour le rôle de Lola dans la saison 6. Je n'ai pas été choisie et 15 jours plus tard, on m'a rappelée pour repasser des essais, pour le rôle de Tiffany. Je suis revenue et trois jours plus tard, on m'a appelée pour me dire : 'Tu vas jouer Tiffany dans Skam.' Je n'avais joué de 'méchante'. Du coup, je trouvais ça marrant de faire Tiffany." C'est donc Flavie Delangle qui a hérité du rôle de Lola, mais Lucie Fagedet n'a finalement pas tout perdu, d'autant plus que Tiffany est au centre de la saison 7 de Skam France.

"La saison 8 est bouclée"

La comédienne s'est aussi confiée sur les coulisses du tournage, qui a duré 42 jours, avec les conditions sanitaires actuelles : "J'ai fait un milliard de tests PCR, je crois que ma narine en a pris un coup. Parfois, on était 100 sur le plateau, du coup, c'était inenvisageable de ne pas tester tout le monde. On a eu le deuxième confinement pendant le tournage. Toute l'équipe était masquée, nous aussi sauf quand on était maquillés (...) On a eu aucun cas de Covid, on a eu de la chance." Une bonne chose, surtout que les saisons 7 et 8 de Skam ont été tournées en même temps : "la saison 8 est bouclée", a d'ailleurs précisé Lucie Fagedet. Pour voir son interview en intégralité, direction le diaporama.

