Skam France saison 7 : un ancien personnage de retour dans le premier extrait !

Après la saison 6, centrée sur le personnage de Lola (Flavie Delangle), la petite soeur de Daphné (Lula Cotton-Frapier), la saison 7 de Skam France met en avant Tiffany (Lucie Fagedet) ainsi que le thème du déni de grossesse. Une saison 7 qui s'annonce poignante ! En attendant la diffusion intégrale du premier épisode, France tv.slash a mis en ligne un premier extrait de trois minutes dans lequel on retrouve Lola et la Mif, Maya, Jo et Max, ainsi qu'un personnage phare des saisons précédentes. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'allez pas plus loin.

Basile de retour dans Skam France saison 7

Dans la séquence, Anaïs (Zoé Garcia) apprend à Tiffany que Basile (Paul Scarfoglio) n'a pas eu son bac et donc qu'il redouble sa terminale. On peut ensuite apercevoir le pote d'Arthur seul dans la cour avec un air assez triste, ce qui a pas mal touché certains internautes, comme le prouvent leurs messages sur Twitter : "Je veux faire un câlin à Basile", "je suis trop triste pour Basile. Il me fait de la peine", "j'ai envie de le prendre dans mes bras et à la fois je suis trop contente de le voir dans la série", "j'espère tellement qu'il aura son importance si on le retrouve dans cette saison".