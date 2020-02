Winona Guyon : "Skam France va faire changer le regard et montrer que tout est possible"

"Il faut toujours avoir beaucoup de prudence"

La saison 5 de Skam France est particulière. Déjà parce qu'elle n'existe pas dans la version originale en Norvège, mais aussi parce qu'elle aborde un sujet très peu vu à la télé ou au cinéma : la surdité. Cette nouvelle saison met en lumière le personnage d'Arthur (Robin Migné), qui après un choc auditif, devient sourd. Dans son changement de vie, il va faire la rencontre de Camille (Lucas Wild) et Noée (Winona Guyon), deux ados sourds, comme leurs interprètes. Skam saison 5, en cours de diffusion sur france tv.slash, brise parfaitement le tabou du handicap.

Une très bonne chose pour Winona Guyon, comme elle l'explique dans une interview accordée à 20 minutes : "J'ai pu constater que de nombreux spectateurs ne connaissent pas le monde des sourds (...) Je trouve que c'est bien parce que Skam France va faire changer le regard et montrer que tout est possible. C'est d'autant plus utile. Ça, ce sont les réactions des entendants, il y a des maladresses, des incompréhensions, c'est normal. La réaction des sourds, c'est délicat. Les sourds sont une minorité, qui a beaucoup souffert par le passé, avec des erreurs de représentation, des maladresses, etc. Il y a beaucoup de sensibilité par rapport à ça. Donc, ça peut susciter de l'énervement au sein de la communauté. Donc, il faut toujours avoir beaucoup de prudence par rapport à ça."

Noée et Arthur ont "une relation profonde"

Si Noée se montre d'un très grand soutien pour Arthur, certains fans de Skam France ont peur que le pote de Basile et Lucas quitte sa petite amie Alexia (Coline Preher). Du coup, comment va évoluer le rapprochement entre le personnage de Winona Guyon et celui de Robin Migné ?

"C'est une relation intense et profonde. Noée, c'est sa lumière ! Arthur, il est fond du trou, il a complètement plongé au moment de leur rencontre. Elle est donc là pour le repêcher et lui dire qu'il y a d'autres sourds comme lui. Elle est là pour le rassurer et lui dire qu'il n'est pas tout seul. Elle lui apporte de la positivité et les clés pour aborder ce nouveau monde qu'il découvre. Arthur découvre tardivement le monde des sourds (...) Grâce à Noée, il découvre son identité et accepte ce nouveau monde qui vient à lui. Elle lui ouvre les portes", confie l'actrice.