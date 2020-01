Lucas Wild, nouvelle recrue de Skam : "même au sein de la communauté sourde, il y a une diversité"

Alors que Philippine Stindel (Emma), Coline Preher (Alexia), Lula Cotton-Frapier (Daphné), Robin Migné (Arthur), Maxence Danet-Fauvel (Eliott), Axel Auriant (Lucas) ou encore Paul Scarfoglio (Basile) font partie de l'aventure Skam France depuis le début ou presque, la bande d'ados accueille deux nouvelles recrues dans la saison 5. Leurs noms ? Winona Guyon et Lucas Wild. Ils interprètent les personnages Noée et Camille, deux adolescents sourds qui vont aider Arthur à vivre avec sa surdité brusque.

"On m'a repéré grâce à ma chaîne Youtube"

Le nom de Lucas Wild vous dit peut-être quelque chose ? Le jeune acteur est avant tout connu pour être YouTubeur, il a ouvert sa chaîne il y a quatre ans et c'est grâce à cela qu'il a décroché le rôle dans la saison 5 de Skam France : "Je n'ai jamais eu d'expériences dans le monde de théâtre, cinéma/série. On m'a repéré grâce à ma chaine Youtube et m'a proposé de venir au casting. Quand j'ai appris que j'ai eu mon rôle, je n'y croyais pas parce que je ne savais pas comment jouer ! J'étais inquiet de mon expérience par rapport aux comédien.ne.s de la série ! Mais on m'a assuré qu'il y aurait beaucoup d'heures de répétitions avant le tournage, et que j'aurais l'occasion d'apprendre aux côtés des autres comédiens de la série", explique-t-il à Têtu.

Finalement, tout s'est très bien passé pour lui : "Travailler avec le comédien Robin Migné, qui joue le personnage d'Arthur, m'a beaucoup aidé. Il m'a donné beaucoup de conseils et il a été très patient. On a créé une belle relation amicale. C'est très agréable de travailler ensemble."

"Je suis aussi très fier de représenter la communauté sourde LGBTQI+"

En plus de représenter les sourds, Lucas Wild défend aussi fièrement la communauté queer et LGBTQI+ dans Skam, qui pourrait avoir une saison 7 et 8 : "Je suis très heureux de jouer le personnage Camille parce qu'on se ressemble beaucoup, on a le même profil, ça me permet de jouer plus facilement. Et oui, je suis aussi très fier de représenter la communauté sourde LGBTQI+"

Il confie ensuite : "C'est très important pour moi de rendre la communauté sourde LGBTQI+ plus visible, même si j'ai peur que certaines personnes qui me connaissent grâce à ma chaîne Youtube soient déstabilisées par le fait que je joue un personnage oraliste, alors que je m'exprime d'habitude toujours en langue des signes. Mais c'est important de montrer que tous les sourds ne sont pas les mêmes, et que même au sein de la communauté sourde, il y a une diversité."