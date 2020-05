Si tu savais : Leah Lewis, Daniel Diemer... qui sont les acteurs du film de Netflix ?

Daniel Diemer (Paul)

Daniel Diemer, qui incarne Paul, a lui aussi 23 ans. Originaire du Canada, il a débuté sa carrière il y a quelques années seulement, en 2016. Il a raconté à Just Jared qu'il était à la fac et suivait des études de médecine juste après la fin du lycée quand il a découvert son amour pour la comédie. Il a donc tout laissé tomber pour se consacrer à sa passion. On a pu le voir en 2018 dans la série de Facebook Sacred Lies puis en 2019 dans un épisode de The Man in the High Castle. Si tu savais marque son premier grand rôle devant les caméras. Daniel Diemer n'est pas célibataire puisqu'il s'est affiché sur Instagram avec sa chérie, Larissa Dias.