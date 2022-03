Sheryfa Luna : problème de santé et opération, elle se confie sur son état, "J'ai traversé un début d'année éprouvant"

Après deux longs mois de silence inhabituel sur ses réseaux sociaux, Sheryfa Luna a fait son grand retour sur Instagram ce lundi 7 mars 2022. Consciente des inquiétudes de ses fans à son sujet, la gagnante de Popstars 2007 a en effet pris la parole afin de s'expliquer sur cette inquiétante absence. Et comme on pouvait le craindre, cela faisait suite à un problème de santé.

Problèmes de santé et opération pour Sheryfa Luna

"Je ne suis pas du genre à exposer ma vie privée, je ne rentrerai donc pas dans les détails, mais il me semble important de partager ça avec vous", a dans un premier temps confié la jeune maman, avant d'expliquer : "J'ai traversé un début d'année éprouvant pour de multiples raisons et tout récemment pour des raisons de santé, j'ai dû me faire opérer".

Pour l'heure, la chanteuse n'a pas souhaité dévoiler les causes réelles de cette opération, ni les conséquences possibles, mais elle a néanmoins tenu à assurer qu'elle avançait désormais dans la bonne direction. Après avoir confié, "J'arrive tout doucement à la fin de ma convalescence", elle a ensuite précisé, "Je me repose, je prends soin de moi et je recharge les batteries."